В Укргидрометцентре спрогнозировали, когда завершатся паводки на западе Украины
Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца недели.
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Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом шла речь на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в режиме видеоконференции.
«Участники заседания заслушали доклады о ситуации в пострадавших от наводнений областях и масштабах нанесенного ущерба. По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются», - говорится в сообщении.
Тем не менее, отмечается, что возможно существенное повышение воды в водоемах региона, в частности в реке Днестр.
Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.
Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.
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