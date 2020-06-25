На Западе Украины объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровней воды в реках

Ожидается дальнейшее затопление населенных пунктов.

На Западе Украины объявлено штормовое предупреждение / фото ГСЧС

В западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за поднятия уровней воды в реках.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Максимальный уровень воды дождевого паводка на Днестре возле с. Нижний ожидается в ночь с 24 на 25 июня высотой 900 - 950 см над нулем поста (уровень воды на 16:00 24 июня составил 814 см). Ожидается дальнейшее затопление приречных хозобъектов, населенных пунктов в Тлумачском районе (зданий в селах Петрилов, Долина, участков автодорог Тернополь - Ивано-Франковск, Монастыриска - Ивано-Франковск, Петрилов - Устье Зеленое).

В ночь на 25 июня ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Тиса в створе гидрологического поста Вилок высотой 360-420 см над нулем поста (уровень воды на 16:00 24 июня был равен 236 см) с начальным выходом воды на заводь.

Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине будет практически без осадков, температура до +30°.