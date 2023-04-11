В России из-за извержения вулкана поселок завалило пеплом

В России начал извергаться один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки - Шивелуч. 

По данным Reuters, вулкан Шивелуч начал извергаться рано утром во вторник, 11 апреля, и поднял столб пепла на высоту 10 километров. Извержение может повлиять на международные и низколетящие самолеты, из-за чего вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.

Как сообщается, облако пепла имеет размеры 400 на 270 километров и продолжает увеличиваться. По данным российских СМИ, пеплопад в близлежащем поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет. Из-за этого местные власти закрыли школы и приказали жителям  не выходить из дома.

Видео дня

Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023
Фото Извержение вулкана Шивелуч 11 апреля 2023

Вулкан Шивелуч - что о нем известно

Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки. За последние 10000 лет он пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.

Извержение опасного вулкана в Колумбии

Как сообщал Погода УНИАН, в начале апреля в Колумбии начал извергаться вулкан Невадо-дель-Руис. Если он начнет испускать лаву, она угрожает нескольким населенным пунктам. Из-за этого власти начали эвакуацию людей, живущих на склонах вулкана.

Геологическая служба Колумбии предупреждает, что в ближайшие дни или недели существует вероятность извержения, большего, чем любое за последние 10 лет.

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