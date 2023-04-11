Местные власти закрыли школы и приказали жителям близлежащих поселков не выходить из дома.

В России начал извергаться один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки - Шивелуч.

По данным Reuters, вулкан Шивелуч начал извергаться рано утром во вторник, 11 апреля, и поднял столб пепла на высоту 10 километров. Извержение может повлиять на международные и низколетящие самолеты, из-за чего вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности.

Как сообщается, облако пепла имеет размеры 400 на 270 километров и продолжает увеличиваться. По данным российских СМИ, пеплопад в близлежащем поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет. Из-за этого местные власти закрыли школы и приказали жителям не выходить из дома.

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Вулкан Шивелуч - что о нем известно

Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки. За последние 10000 лет он пережил около 60 значительных извержений, последнее из которых произошло в 2007 году.

Извержение опасного вулкана в Колумбии

Как сообщал Погода УНИАН, в начале апреля в Колумбии начал извергаться вулкан Невадо-дель-Руис. Если он начнет испускать лаву, она угрожает нескольким населенным пунктам. Из-за этого власти начали эвакуацию людей, живущих на склонах вулкана.

Геологическая служба Колумбии предупреждает, что в ближайшие дни или недели существует вероятность извержения, большего, чем любое за последние 10 лет.

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