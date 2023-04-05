Во время последнего мощного извержения этого вулкана погибли 25 тысяч человек.

В Колумбии началась эвакуация после того, сейсмичность вулкана Невадо-дель-Руис возросла до уровней, невиданных со времени крупного извержения 1985 года. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, колумбийские власти начали эвакуацию людей, живущих на склонах вулкана. Это решение связано с самым высоким уровнем сейсмичности со времен извержения 1985 года, когда погибло 25000 человек.

20 марта произошло мощное извержение, но геологическая служба Колумбии сохраняла желтый уровень опасности еще в течение 10 дней. Затем уровень опасности повысили до оранжевого, впервые с 2012 года.

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Как сообщается, суточная сейсмическая активность вулкана начала резко возрастать 24 марта, когда было зарегистрировано более 9400 землетрясений. А уже на следующий день количество землетрясений превысило 11000, что стало самым высоким зарегистрированным числом после извержения 1985 года.

Кроме того, с октября прошлого года наблюдаются термальные аномалии в кратере вулкана, которые фиксируются с помощью спутников. Все это, по мнению ученых, указывает на возможное извержение магмы.

В начале апреля в районе вулкана было зарегистрировано 5400 землетрясений, 6 из них превысили магнитуду 2,0. Также вулкан выбросил в небо на высоту 1200 метров столб пепла и газа.

Геологическая служба Колумбии предупреждает, что в ближайшие дни или недели существует вероятность извержения, большего, чем любое за последние 10 лет.

Из-за извержения чиновники закрыли Национальный природный парк Лос-Невадос и начали превентивную эвакуацию жителей, проживающих вблизи вершины действующего вулкана. Кроме того, все школы, расположенные в пределах 10 км от кратера вулкана, будут проводить занятия онлайн. По оценкам, извержение может затронуть около 30 населенных пунктов.

Ученые отмечают, что Невадо-дель-Руис - это вулкан взрывного типа. Его извержения подразумевают разрушение горных пород и выброс их вместе с газами и жидкостями при высоких скоростях и температурах.

Вулкан Невадо-дель-Руис - что о нем известно

Вулкан Невадо-дель-Руис - широкий вулкан, покрытый ледниками. Это один из самых активных вулканов Колумбии. Он расположен в горной цепи Анд на высоте 5279 метров.

В последний раз его уровень опасности был повышен до оранжевого в 2012 году. Он оставался оранжевым более месяца в апреле и повышался до красного на два дня в июне. Однако крупного извержения не произошло, и позже уровень опасности был снижен до желтого.

Таяние его ледяной шапки во время исторических извержений, которые относятся к 16 веку, привело к разрушительным лахарам. Одно из самых смертоносных извержений в Южной Америке в 1985 году, во время которого погибли от 23 до 25 тысяч человек, произошло именно на вулкане Невадо-дель-Руис.

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