Появился прогноз погоды на зиму в Украине
Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.
Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, тоже будет аномальной, как и прошлая.
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет "Обозреватель".
По прогнозам мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия.
Сегодня дожди сместятся в центр Украины, а на западе - засияет солнце (карта)
По словам Балабух, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.
"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы... Может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не исключаются", – предупреждает климатолог.
Еще один процесс в тропиках – это фазы двухгодичного колебания ветров, из-за которых существует вероятность вторжения как потоков холодного воздуха, так и теплого.
Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.
Какой будет погода в ноябре 2020
По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь - температура ожидается теплее климатической нормы на несколько градусов.
Что касается первого снега, то, несмотря на то, что несколько лет подряд он выпадал в первой половине ноября, в этом году его, говорят синоптики, так рано ждать не стоит. Вероятно, что до конца ноября никаких снеговиков налепить не удастся.
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