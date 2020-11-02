Появился прогноз погоды на зиму в Украине

Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.

Какая будет погода зимой в Украине / фото УНИАН

Нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, тоже будет аномальной, как и прошлая.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет "Обозреватель".

По прогнозам мировых климатических центров ожидается, что средняя температура за сезон может быть на 2 градуса выше, чем в начале этого столетия.

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По словам Балабух, на погоду в Украине будет сильно влиять холодное течение в тропиках Тихого океана.

"Когда оно развивается, то наблюдается похолодание. И оно влияет на общую циркуляцию атмосферы... Может быть очень тепло как для зимы. Но могут быть и вторжения холодного воздуха. Поэтому кратковременные морозы не исключаются", – предупреждает климатолог.

Еще один процесс в тропиках – это фазы двухгодичного колебания ветров, из-за которых существует вероятность вторжения как потоков холодного воздуха, так и теплого.

Что касается осадков, то их дефицит в Украине будет сохраняться.

Какой будет погода в ноябре 2020

По прогнозам синоптиков, последний месяц осени будет таким, как и октябрь - температура ожидается теплее климатической нормы на несколько градусов.

Что касается первого снега, то, несмотря на то, что несколько лет подряд он выпадал в первой половине ноября, в этом году его, говорят синоптики, так рано ждать не стоит. Вероятно, что до конца ноября никаких снеговиков налепить не удастся.