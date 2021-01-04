Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021

Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, прогнозирует синоптик.

Появился прогноз погоды на весну 2021 / фото УНИАН

Народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну 2021 и рассказал, когда ждать тепла.

По его словам, начало марта-2021 будет морозным и снежным, весна придет во второй декаде, пишет "Сегодня". Читайте также Декабрь в Киеве завершился теплой осенней погодой - синоптики

Затем, по прогнозу Горбаня, снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим.

"Снова зарядят дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди", - прогнозирует синоптик.

Прогноз погоды на зиму в Украине

Ранее директор Гидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что зима 2020-2021 будет достаточно теплой, с частыми оттепелями и с температурным режимом выше нормы, что уже наблюдалось в декабре.

По прогнозам народных синоптиков, февраль может быть самым холодным и богатым на снег за всю зиму месяцем.