Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной 2021
Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, прогнозирует синоптик.
Народный синоптик Украины Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну 2021 и рассказал, когда ждать тепла.
По его словам, начало марта-2021 будет морозным и снежным, весна придет во второй декаде, пишет "Сегодня".Декабрь в Киеве завершился теплой осенней погодой - синоптики
Затем, по прогнозу Горбаня, снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом. Настоящее тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но, как и в конце марта, оно будет недолгим.
"Снова зарядят дожди и похолодает. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди", - прогнозирует синоптик.
Прогноз погоды на зиму в Украине
Ранее директор Гидрометцентра Николай Кульбида прогнозировал, что зима 2020-2021 будет достаточно теплой, с частыми оттепелями и с температурным режимом выше нормы, что уже наблюдалось в декабре.
По прогнозам народных синоптиков, февраль может быть самым холодным и богатым на снег за всю зиму месяцем.
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