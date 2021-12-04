На дорогах будет скользко из-за гололеда.

В воскресенье в Украине продолжится похолодание: ночью будет мороз, а в день воздух большей частью прогреется до плюсовых показателей.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

В ночь на воскресенье на юге и востоке Украины пройдет мокрый снег, днем мокрый снег с дождем ожидается в западных областях. В этих регионах будет скользко, на дорогах гололедица.

"На остальной территории осадков не ждем. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью морозно -2. .-7°С, несколько теплее на побережье морей 0..+3°; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 3-8° тепла. В Карпатах - настоящая зима небольшой снег, температура все время ниже нуля: ночью -5..-10°, днем 0..-5°", - говорится в сообщении.

Погода в Киеве

Днем в столице осадков не прогнозируется, поздно вечером пойдет снег. Ветер будет юго-западным, 5-10 м/сек. Ночью в Киеве будет морозно (2-7 градусов ниже нуля), а днем от 2° мороза до 3° тепла.

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Автор: Юрий Годован