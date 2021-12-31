Ожидаются дожди и похолодание.

В первый день нового 2022 года в Украине ожидаются осадки, преимущественно дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"Завтра погоду в Украине будет формировать атмосферный фронт, который с собой принесет осадки преимущественно в виде дождя, усиления ветра и повышения температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не прогнозируем. Температура воздуха начнет снижаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидается очень переменчивая погода.

Читайте такжеГде на Новый год пойдет снег: прогноз погоды в Украине на 31 декабря (карта)Завтра, 1 января, в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На остальной территории дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. Ночью в западных областях, днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

2 января в Украине без существенных осадков, 3 января снег, а на западе - с дождем. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В понедельник на Левобережье ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза, в западных областях ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

На дорогах страны местами гололедица.

Ранее сообщалось, что 2022 год в Украине начнется с потепления и дождей. В субботу в некоторых областях на западе столбики термометров поднимутся аж до +10°, по всей стране пройдут дожди. Однако уже в воскресенье, 2 января, температура начнет снижаться, вернутся 10-градусные ночные морозы.

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