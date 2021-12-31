2022 год в Украине начнется с большого потепления.

2022 год в Украине начнется с потепления и дождей. В субботу в некоторых областях на западе столбики термометров поднимутся аж до +10°, по всей стране пройдут дожди. Однако уже в воскресенье, 2 января, температура начнет снижаться, вернутся 10-градусные ночные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -4°, днем +6°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем - до -1°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье ночью +3°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет пасмурная погода, небольшой дождь. Температура воздуха -4°...+5°. В воскресенье температура будет -3°...-1°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+2°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +3°, пасмурно, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -11°...0°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +3°, дождь. В воскресенье температура составит -10°...+2°, небольшая облачность, снег.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+6°, дождь. В воскресенье - пасмурно, -6°...+2°, снег с дождем.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -6°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ливень. Температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -11°, днем +3°, снег с дождем.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°, сильный дождь. В воскресенье - пасмурно, снег с дождем, температура составит -11°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью -5°, днем до +5°. В воскресенье ночью температура составит 0°, днем столбики термометров покажут +2°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, ночью -1°, днем +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +3°...+4°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура до +9°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура 0°...+7°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, до +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, 0°...+2°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье - практически безоблачно, температура -4°...+3°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, температура до +4°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -7°...+3°.

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