В ближайшие дни в Украине начнется похолодание, а в некоторых областях вернутся ночные морозы.

В ближайшие дни погода в Украине изменится. По всей стране ожидается снижение температуры, в некоторых областях вернутся ночные морозы, периодически ожидаются осадки. Такая погода продержится в Украине до конца февраля.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, уже в четверг, 24 февраля, снижение температуры будет ощутимо по всей стране. Ночью по всей стране ожидается от -1° до +2° Днем на западе и севере Украины будет +4°...+6°, на востоке столбики термометров покажут +3°...+4°, в центральных областях ожидается от +4° до +8°, а на юге - до +8°...+10°.

В пятницу, 25 февраля, в некоторых западных, центральных и южных областях пройдут небольшие дожди. Ночные морозы усилятся, в большинстве областей будет -4°...0°, лишь на юге в темное время суток ожидается до +2°. Днем холоднее всего будет в полосе Сумы - Харьков - Полтава - Днепр - Запорожье, где столбики термометров не поднимутся выше +1°...+4°. На остальной территории - до +5°...+8°.

В последние выходные февраля погода в Украине стабилизируется. Ночью все еще возможны небольшие морозы, а днем по всей стране потеплеет на градус-два. Дожди, местами - с мокрым снегом, ожидаются лишь в районе Карпат. На остальной территории будет преобладать небольшая облачность.

А вот последний день зимы в Украине будет пасмурным. 28 февраля небольшие прояснения ожидаются лишь на востоке страны. В этот день столбики термометров резко опустятся. 0°...+3° будет на западе, севере и в центральных областях Украины. На востоке и юге до +5°, лишь в Крыму ожидается до +7°.

Напомним, согласно прогнозу, сегодня в Украине начнет меняться погода. С запада к нам нагрянут дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится до 0°...-2° ночью и до +3°...+5° днем. В центре, на востоке и юге Украины будет тепло до +9°...+11° и без осадков, лишь в Крыму ожидается дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: