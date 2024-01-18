Поскольку прошла лишь половина зимы, то нельзя однозначно утверждать, что самые лютые морозы уже прошли.

В январе в части областей Украины ударили мороз до -25 градусов, но впоследствии снова потеплело.

Синоптик Наталья Птуха в комментарии 24 канала спрогнозировала, возможно ли, что самые сильные морозы этой зимой уже были, или же все еще впереди.

По ее данным, в январе 2024 года значительные морозы были кратковременными - буквально 2-3 дня. Остальное время - умеренные или даже плюсовые значения. Она также ответила, Возможно ли, что самые сильные за всю зиму морозы уже были.

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"Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы... возможно, были самыми большими, но посмотрим. Пока еще рано загадывать", - подчеркнула Птуха.

В Украине похолодает

В пятницу, 19 января, теплее всего будет на юге Украины, там температура воздуха поднимется до +7... + 12 градусов. В дальнейшем в Украину придет небольшое похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, теплая погода ожидается и в Восточной, а также в центральной частях Украины, днем там должно быть +2...+ 7 градусов тепла.

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