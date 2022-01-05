По словам специалистов, лава пока из вулкана не вытекает наружу, однако наблюдается рост сейсмической активности / скриншот, instagram.com/anthonycaere

На востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.

Как сообщает BBC, вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории стал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно кратер горы, заполненный горячей лавой.

Геологи из вулканической обсерватории Гомы говорят, что лава пока не вытекает наружу, однако наблюдается рост сейсмической активности.

Директор обсерватории Селестин Касерека сказал журналистам, что причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу, являются спорадические, то есть единичные взрывы. По его словам, вряд ли начнется полномасштабное извержение Ньирагонго.

Местным жителям посоветовали сохранять спокойствие, однако люди до сих помнят разрушительные последствия извержения в мае 2021 года. Тогда погибли 32 человека и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многие бежали в соседнюю Руанду, а часть людей до сих пор живет во временных лагерях в Гоме.

Ранее УНИАН писал, как украинские военные посадили вертолет на кратер действующего вулкана Ньямлагира, чья основа сливается с Ньирангонго. Оба вулкана входят в горный хребет Вирунга, который является национальным природным парком из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

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