Во время прошлого извержения в мае 2021 года погибли несколько десятков людей.

На востоке Демократической Республики Конго проснулся один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.

Как сообщает BBC, вулкан в африканских горах Вирунга в 20 км к северу от озера Киву на приграничной с Руандой территории стал выбрасывать в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно кратер горы, заполненный горячей лавой.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Геологи из вулканической обсерватории Гомы говорят, что лава пока не вытекает наружу, однако наблюдается рост сейсмической активности.

Директор обсерватории Селестин Касерека сказал журналистам, что причиной образования дыма и пепла, которые можно увидеть по всему городу, являются спорадические, то есть единичные взрывы. По его словам, вряд ли начнется полномасштабное извержение Ньирагонго.

— Innocent NGIRABATWARE (@rwanda_innocent) January 5, 2022

Местным жителям посоветовали сохранять спокойствие, однако люди до сих помнят разрушительные последствия извержения в мае 2021 года. Тогда погибли 32 человека и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Многие бежали в соседнюю Руанду, а часть людей до сих пор живет во временных лагерях в Гоме.

Ранее УНИАН писал, как украинские военные посадили вертолет на кратер действующего вулкана Ньямлагира, чья основа сливается с Ньирангонго. Оба вулкана входят в горный хребет Вирунга, который является национальным природным парком из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости: