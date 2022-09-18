Четырех человек госпитализировали, еще четырем местным с легкими травмами оказали помощь на месте.

Из-за непогоды в Сумской области погиб один человек, еще восемь получили травмы.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Бурынь. Последствия непогоды по состоянию на 20:00: около 20 частных домов остались без крыши, у нескольких - разрушенные стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены", - рассказал он.

Видео дня

Следовательно, около 10 тыс. абонентов в Бурыне и части Бурынской громады остались без электроэнергии и связи.

По словам Живицкого, сейчас восстановительные работы продолжаются, а в течение нескольких часов большинство абонентов снова будут подключены к сети.

"В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена. Восемь человек травмированы, среди которых: двое человек с травмами средней тяжести в местной больнице, одна женщина с переломом руки в Сумах, 2-х месячный ребенок без сознания, в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады спасателей и энергетиков, а также сотрудники департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА.

"Обеспечивается эвакуация населения, которое в этом нуждается, и ведутся ремонтные работы", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно, что из-за непогоды на Сумщине около 20 частных домов остались без крыши есть пострадавшие.