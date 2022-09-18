Стреляли из САУ, минометов.

На Сумщине российские оккупанты обстреляли три общины.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отмечает, что с 13: 20 россияне обстреливали Середино-Будскую общину из минометов и было 5 прилетов.

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Живицкий сообщил, что в Белопольской общине в 15:20 был минометный обстрел − 14 мин. Он добавил, что в одном из сел общины поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

"Шалыгинская община: после 16: 00 враг осуществлял обстрел из САУ − 15 прилетов. В результате обстрела у людей в сеновале сгорело около 2 тонн сена", - сообщил глава Сумской ОВА.

Живицкий отмечает, что во всех случаях - без человеческих жертв.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

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