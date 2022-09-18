Осадки накроют практически всю страну.

Сегодня, 18 сентября, в Украине резко испортится погода: налетят дожди с грозами, а на западе страны заметно похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в западных областях Украины сегодня будет самая холодная погода. Здесь днем столбики термометров покажут всего +11°...+14°. Небо будет затянуто облаками, ожидается пасмурная и дождливая погода. На Закарпатье дожди будут с грозами.

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На севере Украины тепло распределится неравномерно. В Житомирской и Киевской областях будет всего +12°...+15°, а в Черниговской и Сумской областях воздух прогреется до более комфортных +18°...+21°. Повсеместно ожидаются дожди, на Сумщине - с грозами.

В центральных областях также ожидаются температурные контрасты. Здесь прохладнее всего будет в Винницкой области - до +16°. В Черкассах, Полтаве и Кропивницком столбики термомтеров покажут +21°...+23°, а на Днепропетровщине температура поднимется до +24°...+25°. Также повсеместно ожидаются дожди, местами - с грозами.

Жителей восточных областей 18 сентября ждет небольшая облачность. На Харьковщине пройдут дожди, а температура будет около +24°. В Луганской и Донецкой областях ожидается от +26° до +29°.

На юге Украины сегодня традиционно будет теплее всего. Температура поднимется до +26°...+30°. В Запорожской области ожидаются грозы, на Херсонщине - небольшие дожди.

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