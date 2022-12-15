Благоприятная погода ожидается лишь на северо-западе Украины.

В Украине на 16 декабря объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. По данным Укргидрометцентра, непогода накроет большинство областей страны.

"16 декабря ночью и утром в Украине, кроме северо-западной части, туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, ночью в восточных областях ожидается гололед, а днем на Закарпатье значительный дождь. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. I уровень опасности - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

В Украине ожидается погершение погоды

По данным синоптика Натальи Диденко, 16 декабря на погоду в Украине влиять циклон Erdmute. Именно из-за этого циклона в западных, северных областях и Винницкой области ожидается мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра до штормовых значений.

Впоследствии, по ее спрогнозом, осадки прекратятся, однако ожидается похолодание, которое продержится несколько дней.

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