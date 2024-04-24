После дождя в Николаеве дороги и машины покрылись грязными потеками.

В Николаеве после дождя улицы и машины покрылись слоем желтой пыли. Фотоснимки природного явления публикуют горожане в соцсетях. Многие задаются вопросом, не опасно ли это. Однако синоптики поспешили успокоить местное население.

"Предварительные выводы качества атмосферного воздуха в г. Николаев: превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) не зафиксировано", - сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики пояснили, что причиной этого явления стала пыль из Сахары. 23 апреля циклон на Средиземном море вынес пыль и песок на Балканский полуостров. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии, однако поскольку у высотных воздушных потоков западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины.

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"Дождь и ветер южной четверти способствуют аккумулированию пыли и осаждению ее с осадками", - говорят специалисты.

В начале апреля волна тепла принесла в Украину не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары. Так, сильное запыление наблюдалось в Киеве.

Метеоролог Вера Балабух в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила, что пыльные бури теперь могут возникать и в самой Украине.

По ее словам, из-за войны на юге страны практически уничтожены защитные лесополосы, а также Каховское водохранилище, которое было источником влаги для этого региона. "Это создает дополнительные риски для того, что такие пыльные бури могут образоваться и у нас теперь", - говорит специалист.

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