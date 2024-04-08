Оккупанты уничтожили Каховское водохранилища, а из-за войны на юге Украины практически не осталось лесополос, которые защищали нас от пыльных бурь. Эксперт не исключает, что эти опасные явления снова начнут образовываться в нашей стране.

Украине грозят пыльные бури не только из Сахары и Каспия, но наибольшее беспокойство вызывает вероятность образования таких опасных явлений именно в Украине. Об этом в комментарии УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"Не только из Сахары к нам может приходить пыль, но и были такие случаи в последние годы, когда к нам приходила пыль с Каспия, с Прикаспийской низменности. Когда при определенных циркуляционных условиях, когда антициклон распространяется с Каспия на территорию Украины, и там образуется мощная пыльная буря, и мы видели ее последствия в Украине", - сообщила эксперт.

По ее словам, эти явления в Украине могут повторяться, особенно сейчас, в начале весны.

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"То есть исключать такого нельзя. Но это не значит, что они обязательно будут... И то, что из Африки возможно еще, из Сахары к нам может прийти такой воздух жаркий субтропический, и принести с собой африканскую пыль - этого тоже нельзя исключать", - говорит Вера Балабух.

В то же время она сообщила об опасности образования пыльных бурь именно в Украине.

"Меня волнует то, образуются ли эти пыльные бури у нас в Украине. Потому что, к сожалению, у нас тоже большая проблема есть. Как раз эти пыльные бури - это одно из тех явлений, которое нам удалось в Украине побороть в свое время", - говорит климатолог.

По ее словам, еще в первой половине ХХ века и даже в середине ХХ века пыльные бури были одним из самых опасных явлений, которое наблюдалось в южных областях Украины. "Та же Херсонщина, Николаевщина, Днепропетровщина - они очень страдали от этого", - акцентировала эксперт.

Она пояснила, что проведенные мелиорационные работы и высадка лесополос защитили этот район от ветров. Это привело к тому, что у нас более 30 лет не наблюдалось сильных пыльных бурь.

"Но теперь, из-за того, что там идет война, эти лесополосы практически уничтожены, что мы потеряли Каховское водохранилище, которое было источником влаги для этого региона, - это создает дополнительные риски для того, что такие пыльные бури могут образоваться и у нас теперь", - предупредила Вера Балабух.

Пылевые бури в Украине - подробности

В начале апреля волна теплое принесла в Украину не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары. В Киеве во время усиления ветра наблюдалось мощное запыление.

В дальнейшем, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, такие волны тепла будут повторяться, а их интенсивность будет расти. По его словам, перемещение пыли из Африки в Европу фиксируется практически ежегодно. Это демонстрирует подвижность и динамичность нашей атмосферы.

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