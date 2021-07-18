В Киеве до конца суток ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

В Киевской городской государственной администрации предупреждают об осложнении погодных условий в столице.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в Киеве до конца суток ожидаются гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

Напомним, в субботу, 17 июля, в результате падения деревьев во время непогоды в Киевской области погибли два человека, один госпитализирован.

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Гроза в Киеве 17 июля

17 июля после затянувшейся жары и прогнозов о том, что на Киев надвигается гроза, в столице прошел долгожданный ливень.

Ветер был настолько сильным, что клонил даже большие деревья. На некоторых летних террасах были сорваны навесы.

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Автор: Светлана Закелова