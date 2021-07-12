13 июля в Украине будет жарким днем / фото ua.depositphotos.com

Вторник, 13 июля. В Украине будет жарким, местами пройдут дожди, в Кропивницком и Одессе - грозы. Температура ожидается +30°...+32°, в Крыму - до +27°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
  • Во Львове во вторник будет немного облачно. Ночью +18°, днем +31°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Тернополе 13 июля ночью будет +17°, днем +30°, почти безоблачно.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
  • В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
  • В Виннице завтра будет +17°...+28°, небольшой дождь.
  • В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, гроза.
  • В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+31°, почти безоблачно.
  • В Одессе 13 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +32°, ливень.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ливень, ночью +19°, днем +31°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, почти безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+32°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
  • В Симферополе во вторник будет немного облачно, небольшой дождь,  +18°...+27°.
  • В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +32°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.
Погода в Украине 13 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 13 июля

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

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Автор: Екатерина Лиманская