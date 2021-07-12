13 июля в Украине будет жарким днем / фото ua.depositphotos.com
Вторник, 13 июля. В Украине будет жарким, местами пройдут дожди, в Кропивницком и Одессе - грозы. Температура ожидается +30°...+32°, в Крыму - до +27°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.
- Во Львове во вторник будет немного облачно. Ночью +18°, днем +31°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.
- В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
- В Тернополе 13 июля ночью будет +17°, днем +30°, почти безоблачно.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.
- В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
- В Виннице завтра будет +17°...+28°, небольшой дождь.
- В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, гроза.
- В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+31°, почти безоблачно.
- В Одессе 13 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +32°, ливень.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ливень, ночью +19°, днем +31°.
- В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, почти безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+32°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет немного облачно, небольшой дождь, +18°...+27°.
- В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +32°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.
Погода в Украине 13 июля / фото УНИАН
Народные приметы на 13 июля
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.
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