В некоторых областях в центре и на юге Украины ожидаются дожди, но они не собьют градус жары.

Вторник, 13 июля. В Украине будет жарким, местами пройдут дожди, в Кропивницком и Одессе - грозы. Температура ожидается +30°...+32°, в Крыму - до +27°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +31°.

Во Львове во вторник будет немного облачно. Ночью +18°, днем +31°.

В Луцке - переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Тернополе 13 июля ночью будет +17°, днем +30°, почти безоблачно.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°.

В Черновцах во вторник - почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +17°...+28°, небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, гроза.

В Полтаве завтра температура воздуха +17°...+31°, почти безоблачно.

В Одессе 13 июля - небольшая облачность, гроза, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне во вторник ночью +20°, днем +32°, ливень.

В Николаеве будет небольшая облачность, ливень, ночью +19°, днем +31°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, почти безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+32°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, небольшой дождь, +18°...+27°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.

Народные приметы на 13 июля

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

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Автор: Екатерина Лиманская