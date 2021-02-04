Вечером в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра, коммунальщики начали обработку дорог
В КГГА дали советы пешеходам и водителям о том, как обезопасить себя во время гололеда.
До конца суток 4 февраля и в течение 5 февраля в Киеве ожидается гололед, на дорогах - гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер
Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности, желтый.
В КГГА заявили, что для профилактики гололеда "Киевавтодор" обрабатывает дороги и тротуары столицы противогололедными материалами.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться рекомендаций во время гололеда.
Советы водителям:
- Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- В условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- Не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- Будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Прогноз погоды в Киеве на 5 февраля от Натальи Диденко
В Киеве завтра, 5 февраля, будет очень скользко. Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.
Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5°...-7°, днем в пятницу ожидается -3°...-5°.
- Винница+5°... -6°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+9°... +2°
- Житомир+6°... -7°
- Запорожье+8°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+4°... -8°
- Кропивницкий+3°... -5°
- Луганск+10°... +5°
- Луцк+5°... -7°
- Львов+7°... -4°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Ровно+6°... -8°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+2°... -9°
- Тернополь+7°... -4°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+9°... -1°
- Хмельницкий+7°... -5°
- Черкассы+3°... -8°
- Чернигов+3°... -9°
- Черновцы+13°... -2°