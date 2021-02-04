Вечером в Киеве ожидается гололедица и сильные порывы ветра, коммунальщики начали обработку дорог

В КГГА дали советы пешеходам и водителям о том, как обезопасить себя во время гололеда.

В Киеве ожидается гололедица / фото УНИАН, Чузавков Сергей

До конца суток 4 февраля и в течение 5 февраля в Киеве ожидается гололед, на дорогах - гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности, желтый.

В КГГА заявили, что для профилактики гололеда "Киевавтодор" обрабатывает дороги и тротуары столицы противогололедными материалами.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться рекомендаций во время гололеда.

Советы водителям:

Нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

В условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

Не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

При нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

Будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Прогноз погоды в Киеве на 5 февраля от Натальи Диденко

В Киеве завтра, 5 февраля, будет очень скользко. Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.

Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5°...-7°, днем в пятницу ожидается -3°...-5°.