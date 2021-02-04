Синоптик пообещала украинцам похолодание и рассказала, где завтра ждать дожди и гололед
Ночью температура упадет до -12°.
Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается очередное похолодание.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер
Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7°...-12° градусов, днем до -3°...-9°. На остальной территории в течение дня ожидается от -4° до +2°, в южной части +3°...+6°.
Ожидается холодный северо-западный ветер, на востоке - со штормовыми порывами. Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях на Днепропетровщине и в Запорожской области.
"Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории - будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег", - пишет синоптик.
Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.
В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5°...-7°, днем в пятницу ожидается -3°...-5°.
На выходных похолодание в Украине усилится.
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