Синоптик пообещала украинцам похолодание и рассказала, где завтра ждать дожди и гололед

11:33, 4 февраля 2021
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Ночью температура упадет до -12°.

Украинцев снова ждет похолодание / фото УНИАН
Украинцев снова ждет похолодание / фото УНИАН

Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается очередное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7°...-12° градусов, днем до -3°...-9°. На остальной территории в течение дня ожидается от -4° до +2°, в южной части +3°...+6°.

Ожидается холодный северо-западный ветер, на востоке - со штормовыми порывами. Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях на Днепропетровщине и в Запорожской области.

"Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории - будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег", - пишет синоптик.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.

В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5°...-7°, днем в пятницу ожидается -3°...-5°.

На выходных похолодание в Украине усилится.

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Автор: Елена Пилипчак

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