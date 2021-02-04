Синоптик пообещала украинцам похолодание и рассказала, где завтра ждать дожди и гололед

Ночью температура упадет до -12°.

Украинцев снова ждет похолодание / фото УНИАН

Завтра, 5 февраля, в Украине ожидается очередное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Спасатели назвали области, на которые сегодня налетит сильный ветер

Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7°...-12° градусов, днем до -3°...-9°. На остальной территории в течение дня ожидается от -4° до +2°, в южной части +3°...+6°.

Ожидается холодный северо-западный ветер, на востоке - со штормовыми порывами. Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях на Днепропетровщине и в Запорожской области.

"Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории - будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег", - пишет синоптик.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах осложнится.

В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5°...-7°, днем в пятницу ожидается -3°...-5°.

На выходных похолодание в Украине усилится.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: