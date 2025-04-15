Ситуация с осадками в нашей стране критическая, а война еще более все усложняет.

Весенний дефицит осадков угрожает сельскому хозяйству и экосистемам в Европе. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, в странах Центральной и Восточной Европы апрель выдался непривычно сухим, что может вызвать серьезные затруднения для аграрного сектора и логистики.

Издание пишет, что от Украины до Бельгии большая часть Европы сталкивается с тревожным дефицитом осадков. Ранний приход засушливого периода создает риски не только для фермеров и цепочек поставок, но и для более широких сфер — от торговли до мировой продовольственной безопасности.

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По данным Европейской обсерватории засух, к середине марта значительные территории Польши, Украины, Балкан, Греции, Швеции, Ирландии и Германии отнесены к категории повышенного риска из-за нехватки дождей.

Ведущий научный сотрудник обсерватории Андреа Торети подчеркивает, что в последние два-три месяца осадков в Европе было крайне мало, а температура остаётся значительно выше нормы. По его словам, ситуация стремительно ухудшается, особенно в Центральной и Восточной Европе.

Как сообщается, нынешние условия напоминают то, что происходило перед разрушительной засухой в 2018 году. Окончательный масштаб проблем во многом будет зависеть от погодной картины ближайших недель, которая пока не внушает оптимизма.

Если в ближайшее время осадков не станет больше, аграрный сектор может понести серьезный урон, предупредил Торети.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Германии, где верхний слой почвы находится в "экстремально сухом" состоянии. Река Рейн, ключевой водный путь для грузоперевозок в Западной Европе, также испытывает проблемы. В реке уровень воды настолько низкий, что суда вынуждены двигаться с неполной загрузкой.

Бельгия также пережила аномально сухой март. С 1 марта по начало апреля в Брюсселе выпало всего 7,8 мм осадков вместо ожидаемых 50 мм.

Как пишет Politico, в Восточной Европе положение ещё критичнее: почва не успела восстановиться после прошлогодней засухи из-за сухой зимы. Особенно тяжело ситуация складывается в Украине и Польше — ключевых экспортёрах зерна на мировой рынок.

В Украине ситуация осложняется постоянной угрозой обстрелов, провоцирующих пожары в иссушенных районах.

Эксперты говорят, если засуха продолжится, это может заметно повлиять на глобальные зерновые поставки.

По прогнозу синоптик, в ближайшие дни осадков в Украине нео жидаетс.я только местами на западе страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура при этом будет постпенно повышаться и уже под конец недели ожидается до +22, а на западе страны - до +25.

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