Непогода на Львовщине: из-за густого тумана на дорогах произошло множество аварий (видео)

Спасатели просят без надобности не пользоваться личным транспортом.

Регион окутал густой туман / фото УНИАН

Во Львовской области утром произошло с десяток аварий из-за густого тумана. Областной центр он накрыл на рассвете. Местами видимость достигает не более 100 метров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Чрезвычайники просят без необходимости не пользоваться личным транспортом. Накануне в области даже объявили штормовое предупреждение.

Так, в селе Запытив, что неподалеку от Львова, произошла авария с участием четырех авто. В результате ДТП грузовик ЗИЛ-130 перевернулся.

Как сообщили ZAXID.NET в пресс-службе патрульной полиции Львовщины, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не соблюдал дистанцию и въехал в авто Škoda Fabia. После столкновения микроавтобус отбросило на встречную полосу и он столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130, а ЗИЛ по инерции въехал в Chevrolet Lacetti. Пострадавших нет.

Гололедица и сильный туман в Украине

Сегодня, 16 декабря, в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных областях ожидается гололед, на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении ГСЧС.

Рекомендации для водителей от ГСЧС во время неблагоприятных погодных условий: