Спасатели назвали области Украины, которые накроют сильные туманы и гололедица
Видимость может упасть до 200 метров.
Сегодня, 16 декабря, в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных областях ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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По Киеву и Киевской области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Рекомендации для водителей от ГСЧС во время неблагоприятных погодных условий:
- Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
- Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
- Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
- Во время езды не совершайте резких маневров;
- Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
- Учитывайте предупреждения соответствующих служб.
Прогноз погоды в Украине на 16 декабря: данные погоды УНИАН
В среду, 16 декабря, на большей половине территории Украины - облачно, в западных и центральных регионах выглянет солнце. Средняя температура по стране +2°, даже в Крыму она упадет до +3°. Осадков не ожидается.
- Винница+2°... 0°
- Днепр0°... -3°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий0°... -2°
- Луганск-3°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+1°... -2°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов+1°... 0°
- Черновцы+4°... -1°