Спасатели назвали области Украины, которые накроют сильные туманы и гололедица

08:42, 16 декабря 2020
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Видимость может упасть до 200 метров.

Сегодня Украину окутает туман / фото УНИАН
Сегодня Украину окутает туман / фото УНИАН

Сегодня, 16 декабря, в западных, северных, центральных и Одесской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных областях ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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По Киеву и Киевской области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Таким погодным условиям присвоен I уровень опасности - желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Рекомендации для водителей от ГСЧС во время неблагоприятных погодных условий:

  • Выдерживайте дистанцию между автомобилями;
  • Паркуйте авто так, чтобы не мешать снегоуборочной технике;
  • Передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;
  • Во время езды не совершайте резких маневров;
  • Приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;
  • Учитывайте предупреждения соответствующих служб.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря: данные погоды УНИАН

В среду, 16 декабря, на большей половине территории Украины - облачно, в западных и центральных регионах выглянет солнце. Средняя температура по стране +2°, даже в Крыму она упадет до +3°. Осадков не ожидается.

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Автор: Елена Пилипчак

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