Столбики термометров на выходных будут показывать +20...+26 градусов.

20 и 21 мая в Украине будет преобладать тепла погода, однако кое-где будет дождливо. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха ночью составит +10...+16 градусов, а в течение дня столбики термометров будут показывать +20...+26 градусов с небольшими колебаниями.

По прогнозу, в субботу дожди пройдут в западных областях, в центральной части и на востоке, заденут немного север. Где теплее, там вероятны грозы.

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"В воскресенье дождевой фронт охватит южную часть, Закарпатье, Черновицкую область и восточные области (кроме Харьковщины)", - сообщила специалист.

В Киеве 20-21 мая предполагается умеренно теплая погода, говорит синоптик. Температура воздуха в столице составит +20...+23 градуса. Небольшой дождь возможен в субботу, в воскресенье - сухая погода.

Потепление в Украине

По прогнозу синоптика Игоря Кибальича, в ближайшие выходные в Украине ожидается очень теплая погода. По его данным, среднесуточная температура во многих областях будет на 2-4 градуса выше нормы.

Максимальная температура, по его словам, превысит +25°, а в южной половине местами не исключена 30-градусная жара.

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