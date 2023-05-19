Синоптик не исключает, что в ближайшие дни температура на юге Украины будет достигать отметки в +30 градусов.

В ближайшие выходные, 20 и 21 мая, в Украине сохранится теплая солнечная погода, местами с небольшими дождями. Кое-где столбики термометров могут достигать летних +30 градусов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, в ближайшие дни погодные условия в нашей стране будут иметь летний характер.

"Вследствие прогрева воздушной массы днем максимальная температура превысит +25 °С, а в южной половине местами не исключено и +30 °С", - говорит синоптик.

Он добавил, что заметно теплее станут и ночи, а среднесуточная температура окажется выше средних многолетних показателей на 2-4 °С, в западных и северных областях близко к норме.

"Слабо выраженные атмосферные фронты все же повлияют на некоторые области Украины, поэтому днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди в сопровождении гроз", - рассказал Кибальчич.

Синоптик также предупредил об опасности лесных пожаров. "На фоне высоких дневных температур, низкой влажности воздуха и длительного отсутствия осадков, на территории большей части страны ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - отметил он.

В Киеве наступило метеорологическое лето

Как сообщал Погода УНИАН, в столицу с опозданием на два дня пришло метеорологическое лето.

По данным специалистов, переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15,0°С в сторону повышения состоялся 13 мая.

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