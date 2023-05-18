Осадки ожидаются на западе и юге Украины.

В пятницу, 19 мая, в Украине по-прежнему будет очень теплая погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+26°. Чуть свежее будет на западе Украины, где продолжатся дожди. Также небольшие дожди и грозы возможны местами в южной части Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, легкий дождь.

В Тернополе 19 мая ночью будет +12°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°, легкий дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+24°.

В Одессе 19 мая - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +23°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +12°...+20°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +26°.

19 мая - если в этот день мало росы, то близится дождливая погода.

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