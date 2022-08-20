По прогнозу Натальи Диденко, в большинстве областей ожидается комфортная температура.

В воскресенье, 21 августа, в Украине будет настоящая летняя погода.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, максимальная дневная температура воздуха составит +24...+29 градусов. На Волыни, Тернопольщине, Сумщине, Черниговщине местами будет свежее, +21...+24. В южной части, на востоке Украины традиционно жарче, +27...+32 градуса.

Дожди, по прогнозу Натальи Диденко, вероятны в Карпатах, на Закарпатье, в северных областях, местами в центральных областях, могут локально коснуться Харьковщины, юга Крыма.

"В Киеве воскресенье обещает теплую погоду с температурой воздуха +27 градусов. Дождь с грозой в столице завтра ожидается",- спрогнозировала синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня, 20 августа, в большинстве областей Украины будет +26...+29 градусов. На севере страны столбики термометров покажут +24°...+23°, а на Закрапатье, а также местами на востоке и юге будет 30-градусная жара. Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также местами на севере Украины.

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