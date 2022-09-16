По словам синоптика, сентябрь в Украине будет прохладным, поэтому ждать бабьего лета в первый месяц осени не стоит.

По прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, бабье лето ожидается в Украине только в начале октября. А сентябрь будет прохладным.

Как он рассказал в комментарии ТСН, ждать существенного потепления до конца первого месяца осени не стоит.

Назвал Щедрин и приблизительные даты прихода бабьего лета в нашу страну: речь идет о периоде с 1 по 10 октября.

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"В сентябре его (бабьего лета, - УНИАН.) можно не ждать - до конца этого месяца погода будет такой, как сейчас", - прогнозирует синоптик.

И это еще не все сюрпризы: народный синоптик не исключает, что украинцев ждет еще одно бабье лето - в начале ноября. Тогда Украину ждет потепление и отсутствие дождей.

Что такое бабье лето?

Бабье лето - период теплой и сухой погоды осенью, связанный со стойким антициклоном. Явление бабьего лета известно во многих странах с умеренным климатом.

В Украине бабье лето наступает 28 августа, т.н. "молодое бабье лето", и длится до 11 сентября. После него наступает "старое бабье лето": вторая половина сентября — начало октября. Третье бабье лето приходится на конец второй декады ноября, после него обычно начинается похолодание.

Напомним, по прогнозам климатологов, погода в сентябре в 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

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