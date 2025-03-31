Всю неделю в Украине ожидается мокрая и прохладна погода.

Первая апрельская неделя принесет в Украину нестабильную погоду. В ближайшие дни ожидаются колебания температуры и периодические дожди. В конце недели погода резко испортится, на западе и севере старны похолодает, а дожди сменятся на мокрый снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

31 марта погода в Украине будет пасмурной. На западе, а также местами на левобережье пройдут дожди. Температура днем будет от +11° до +17°.

1 апреля в Украине ожидаются солнечные прояснения. Дождей станет меньше и их интенсивность снизится. Осадки ожидаются на западе, севере и северо-востоке страны.

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Температура чуть повысится. На западе и севере будет +10°...13°, а на остальной территории воздух прогреется до +13°...+17°, на крайнем востоке - до +19°.

2 апреля погода останется без существенных изменений. Дожди ожидаются местами на западе и севере страны, а также в Винницкой области и в Крыму.

В четверг, 3 апреля, в Украине будет преобладать сухая и довольно теплая погода. Столбики термометров покажут +11°...+16°.

В пятницу, 4 апреля, ожидается сухая погода с переменной облачностью. Столбики термометров в большинстве областей покажут +12°...+17°.

На выходных, 5 и 6 апреля, погода в Украине снова испортится. Облачность увеличится, станет пасмурно и практически повсеместно пройдут дожди. Температура снизится, на западе и севере днем будет всего +2°...+5°, а ночью вероятны заморозки до -2°. Из-за похолодания местами в западных областях ожидается мокрый снег.

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