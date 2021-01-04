Декабрь в Киеве завершился теплой осенней погодой - синоптики
Погода в декабре 2020 года стала для столицы аномальной.
Среднемесячная температура декабря в Киеве составила -0,5°, что на 1,8° выше климатической нормы.
Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Киев в новом году установил три температурных рекорда подряд
Первая декада была холоднее за климатическую норму на 2,1°, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0°, третья же вообще оказалась самой теплой, что противоречит привычным ранее естественным процессам.
Холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5°, а теплее – 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +8,4°, установив таким образом температурный рекорд.
Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.
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