Температура воздуха 4 октября будет еще довольно высокой, +18...+23 градуса.

В среду, 4 октября, Украину будет пересекать атмосферный фронт. Он принесет небольшие осадки и усиление ветра. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

"Фронт грозным выглядит лишь на прогностических картах, а так - вялый, малоактивный, облачность нагонит, настроение немного раскулачит, сильный ветер печально будет срывать ржавые листья каштанов, но с дождями скажу так - местами небольшие осадки", - пояснила синоптик.

Температура воздуха завтра в течение дня предполагается на уровне +18...+23 градуса.

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"Ветер завтра ожидается порывистым, порой сильным, западных направлений. На юге и востоке ограничится умеренным", - предупредила Наталья Диденко.

В Киеве 4-го октября ожидается увеличение облачности, усиление ветра, есть вероятность небольшого дождя. Температура воздуха в столице завтра будет держаться около +20 градусов.

Когда в Украине будут дожди - прогноз

На этой неделе в Украине ожидается постепенное похолодание, которое будет сопровождаться небольшими дождями.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что 5 октября в Украине будет наблюдаться "сухая пауза", осадков не будет. Но уже на следующий день они снова начнутся. По ее данным, 6-8 октября атмосферные фронты вызовут дожди в Украине, кроме южных областей.

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