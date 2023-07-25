Укргидрометцентр прогнозирует обильные дожди и грозы.

Во многих областях Украины на среду, 26 июля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью в Волынской, Ривненской и Житомирской областях пройдет значительный дождь.

Также 26 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, и Одесской областях ожидаются грозы.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Изменение погоды в Украине - где и когда ждать

По данным Украинского гидрометцентра, на этой неделе ожидается приход циклона. Он принесет нам дожди, грозы и похолодание.

Синоптики прогнозируют, что с четверга, 27 июля, почти по всей стране температура снизится на 3-6 градусов. Лишь на юго-востоке температура останется без изменений.

Перед выходными температура ночью составит 12-18°, на юге и востоке традиционно теплее, 17-23°, а в западных областях столбики термометров упадут до осенних 9-15°. Днем ожидается более комфортная температура, 19-25°, а в юго-восточной части - до 23-29°.

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