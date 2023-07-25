Сегодня во многих областях будут грозы и усилится ветер.

Сегодня, 25 июля, часть Украины накроет непогода. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В частности, синоптики предупреждают о грозах и порывах ветра.

"25 июля в западных, днем и в большинстве северных и Винницкой областях грозы", - говорится в предупреждении.

Также, по их данным, днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый).

Погода сегодня - прогноз на 25 июля

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность. В западных, днем и в северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы. Днем на Закарпатье и Прикарпатье местами пройдут значительные дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Виетер будет южный и юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Днем в западных, местами в северных, центральных и южных областях ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура днем 27-32°. На юге Одесской области воздух накалит до 35°, а на крайнем западе страны будет более комфортно, 24-29°. В Карпатах столбики термометров покажут 20-25°.

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