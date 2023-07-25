В то же время на юге страны будет жара до +35°.

В Украине продолжается переменчивая погода, а на этой неделе даже ожидается поступление циклона. Поэтому ожидаются дожди с грозами, а также похолодание. В частности, на западе ночью температура будет опускаться до +9°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие двое суток в западных, северных, большинстве центральных областей, а 27 июля по всей Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами.

Сегодня днем на Закарпатье и Прикарпатье, ночью 26 июля в западных, а днем 27 июля в северных областях местами ожидаются значительные дожди.

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Ветер ожидается со скоростью 7-12 м/с. Днем 25 и 26 июля в западных, северных и центральных областях местами будут порывы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура 25-26 июля ночью составит свежие 16-21°, днем воздух будет прогреваться до 26-32°. На юге страны будет жара до +35°.

В среду в западных областях ночью похолодает до 12-17°, днем 21-26°.

"27 июля в Украине, кроме юго-востока, ожидается снижение дневной температуры на 3-6°", - предупредили в Укргидрометцентре.

28 июля по всей Украине, кроме западных областей, пройдут дожди и грозы. Температура ночью составит 12-18°, на юге и востоке традиционно теплее, 17-23°, а в западных областях температура упадет до 9-15°. Днем ожидается 19-25°, в юго-восточной части будет теплее, 23-29°.

Штормовое предупреждение

На сегодня, 25 июля, в ряде областей Украины объявлен І уровень опасности.

По данным синоптиков, в западных, в большинстве северных и Винницкой областях ожидаются грозы. Также сегодня днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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