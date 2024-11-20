В четверг, 21 ноября, погода в Киеве испортится. В столице ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождем и мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице еще будет +6°, а утром температура снизится до 0°...+1° и останется на таком уровне до конца суток. Ожидается пасмурная погода, дождь с мокрым снегом, возможен гололед и гололедица.
Ветер в Киеве будет западный и северо-западный, а его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится с 730 до 738 миллиметров ртутного столба.
Погода 21 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +2°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +2°.
В Тернополе 21 ноября ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Виннице завтра будет -2°...+3°, небольшая облачность, снег.
В Житомире в четверг ночью будет 0°, днем +2°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +1°, днем +10°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +12°, пасмурно, дождь.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +2°...+11°, дождь.
В Одессе 21 ноября - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +13°, сильный дождь.
В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°, сильный дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, пасмурно, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +10°, пасмурно, дождь.
В Харькове - пасмурно, дождь, температура ночью +2°, днем +12°.
В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, пасмурно, дождь.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, +5°...+17°, дождь.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 7°, днем +16°, небольшой дождь.