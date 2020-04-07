Обошлось без серьезных последствий.

После сильного снегопада в Исландии лавины сошли в море и вызвали цунами / facebook.com/Vernharður Jósefsson

В воскресенье, 5 апреля, в Исландии прошел сильный снегопад, особенно досталось южной и западной частям страны.

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Большие сугробы появились на улицах населенных пунктов и дорогах, во многих местах возросла лавинная опасность, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал RÚV.

Был зафиксирован сход нескольких лавин, две из которых попали в море и вызвали цунами на Суганда-фьорде. Волна достигла противоположного берега, но обошлось без серьезных последствий.

Напомним, в горах на юго-востоке Австралии в начале второго месяца осени (в Южном полушарии) похолодало и выпал снег.