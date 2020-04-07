После сильного снегопада в Исландии лавины сошли в море и вызвали цунами

12:53, 7 апреля 2020
94
0

Обошлось без серьезных последствий.

После сильного снегопада в Исландии лавины сошли в море и вызвали цунами / facebook.com/Vernharður Jósefsson
После сильного снегопада в Исландии лавины сошли в море и вызвали цунами / facebook.com/Vernharður Jósefsson

В воскресенье, 5 апреля, в Исландии прошел сильный снегопад, особенно досталось южной и западной частям страны.

Киев засыпало снегом (фото, видео)

Большие сугробы появились на улицах населенных пунктов и дорогах, во многих местах возросла лавинная опасность, сообщает Stormnews со ссылкой на телеканал RÚV.

Был зафиксирован сход нескольких лавин, две из которых попали в море и вызвали цунами на Суганда-фьорде. Волна достигла противоположного берега, но обошлось без серьезных последствий.

Напомним, в горах на юго-востоке Австралии в начале второго месяца осени (в Южном полушарии) похолодало и выпал снег

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#лавина#Исландия
Читайте также
День смеха: лучшие шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля День смеха: лучшие шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля
Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: кого сегодня ждет невероятное везение, а кого - неудачи Гороскоп на 1 апреля для всех знаков Зодиака: кого сегодня ждет невероятное везение, а кого - неудачи
"Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами "Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами
У предков современных людей было много секса с неандертальцами – ученые У предков современных людей было много секса с неандертальцами – ученые
Подполковник СБУ перевозил миллионы рублей в ОРДЛО за взятки - его задержали Подполковник СБУ перевозил миллионы рублей в ОРДЛО за взятки - его задержали
Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела Именины Дарьи: значение имени, поздравления с днем ангела
В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
70 %
752 мм
2.7 м/с
38 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять