На юго-востоке Австралии выпал снег (видео)

14:01, 6 апреля 2020
40
0

Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

В Австралии выпал снег / twitter.com/SNOWSEARCH_aus
В Австралии выпал снег / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

В горах на юго-востоке Австралии в начале второго месяца осени (в Южном полушарии) похолодало и выпал снег. 

Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, передает Stormnews

Напомним, на японском острове Хонсю, где накануне зацвела сакура, сильно похолодало и выпал снег. В регионах Косинъэцу и Канто, в том числе и в Токио, пошел снег, появились сугробы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Австралия
Читайте также
С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе С 1 апреля – веселые открытки и прикольные поздравления в стихах и прозе
Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года Астролог спрогнозировал, когда закончатся все катаклизмы 2020-го года
Не только кашель и жар: медики назвали новый необычный симптом коронавируса Не только кашель и жар: медики назвали новый необычный симптом коронавируса
"Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами "Новая почта" ожидает падение потребления в стране: у украинцев будут проблемы с деньгами
После коронавируса: как пандемия может изменить мир После коронавируса: как пандемия может изменить мир
5 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 5 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Благовещение 2020 - категорические запреты, приметы и история праздника Благовещение 2020 - категорические запреты, приметы и история праздника
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
52 %
755 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять