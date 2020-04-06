На юго-востоке Австралии выпал снег (видео)

Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.

В Австралии выпал снег / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

В горах на юго-востоке Австралии в начале второго месяца осени (в Южном полушарии) похолодало и выпал снег.

Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, передает Stormnews.

Напомним, на японском острове Хонсю, где накануне зацвела сакура, сильно похолодало и выпал снег. В регионах Косинъэцу и Канто, в том числе и в Токио, пошел снег, появились сугробы.