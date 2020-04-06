На юго-востоке Австралии выпал снег (видео)
Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.
В горах на юго-востоке Австралии в начале второго месяца осени (в Южном полушарии) похолодало и выпал снег.
Осадки прошли в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, передает Stormnews.
Fat flakes at #MtBawBawhttps://t.co/adDIYmSGyhpic.twitter.com/EgIBonDzSi— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) April 4, 2020
Напомним, на японском острове Хонсю, где накануне зацвела сакура, сильно похолодало и выпал снег. В регионах Косинъэцу и Канто, в том числе и в Токио, пошел снег, появились сугробы.
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