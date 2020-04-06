Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +19° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +19°.
Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +18°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +19°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 7 апреля
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Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+14°... -1°
- Донецк+12°... -4°
- Житомир+16°... -3°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+17°... -4°
- Киев+15°... -1°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+12°... -4°
- Луцк+16°... 0°
- Львов+17°... 0°
- Николаев+15°... 0°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+13°... 0°
- Ровно+16°... -1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+13°... 0°
- Тернополь+15°... -2°
- Харьков+13°... +1°
- Херсон+15°... 0°
- Хмельницкий+16°... 0°
- Черкассы+14°... 0°
- Чернигов+13°... -2°
- Черновцы+16°... +1°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:52 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:45
Закат19:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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