Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +19° (видеопрогноз)

16:30, 6 апреля 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 7 апреля в Украине без осадков, температура до +19°.

Погода на неделю: в Украине потеплеет до +22° (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +18°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -2°, днем до +19°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +3°, днем до +17°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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