Во время тушения лесного пожара в Китае погибли 19 человек

11:58, 1 апреля 2020
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Среди них 18 пожарных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В провинции Сычуань на юго-западе Китая во время тушения лесного пожара погибли 19 человек. 

В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали сотни человек

Среди них 18 пожарных и один работник местного лесхоза, который указывал огнеборцам дорогу, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Около 2 часов ночи 31 марта они попали в огненную ловушку из-за внезапного изменения направления ветра.

Возгорание началось в 15:51 30 марта на местной ферме на территории города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. Пожар быстро перекинулся на близлежащие горы из-за сильных ветров.

По состоянию на полночь 30 марта охваченная огнем площадь превысила 1000 га, около 80 га леса было уничтожено.

Напомним, из-за сухой и ветреной погоды в американском штате Оклахома вспыхнули природные пожары

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Теги: #Китай#лесной пожар
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