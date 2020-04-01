Во время тушения лесного пожара в Китае погибли 19 человек
Среди них 18 пожарных.
В провинции Сычуань на юго-западе Китая во время тушения лесного пожара погибли 19 человек.
В Калифорнии из-за природного пожара эвакуировали сотни человек
Среди них 18 пожарных и один работник местного лесхоза, который указывал огнеборцам дорогу, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Около 2 часов ночи 31 марта они попали в огненную ловушку из-за внезапного изменения направления ветра.
Возгорание началось в 15:51 30 марта на местной ферме на территории города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. Пожар быстро перекинулся на близлежащие горы из-за сильных ветров.
По состоянию на полночь 30 марта охваченная огнем площадь превысила 1000 га, около 80 га леса было уничтожено.
Напомним, из-за сухой и ветреной погоды в американском штате Оклахома вспыхнули природные пожары.
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