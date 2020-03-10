Американский штат Оклахома охватили природные пожары

В городах Бивер и Форган провели эвакуацию местных жителей.

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Из-за сухой и ветреной погоды в американском штате Оклахома вспыхнули природные пожары.

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Площадь самого крупного из них, который назвали 412 Fire, в округе Бивер разрослась до 11,8 тысяч га, передает Stormnews.

В городах Бивер и Форган провели эвакуацию местных жителей. Огнем были уничтожены несколько строений. Сейчас благодаря дождю возгорание локализовано на 50% его площади.

Напомним, из-за сухой погоды и сильного ветра рядом с калифорнийским городом Норко разгорелся природный пожар Mann Fire.