Американский штат Оклахома охватили природные пожары
В городах Бивер и Форган провели эвакуацию местных жителей.
Из-за сухой и ветреной погоды в американском штате Оклахома вспыхнули природные пожары.
Шторм "Киара" принес на Корсику мощный ветер и лесные пожары (видео)
Площадь самого крупного из них, который назвали 412 Fire, в округе Бивер разрослась до 11,8 тысяч га, передает Stormnews.
В городах Бивер и Форган провели эвакуацию местных жителей. Огнем были уничтожены несколько строений. Сейчас благодаря дождю возгорание локализовано на 50% его площади.
Напомним, из-за сухой погоды и сильного ветра рядом с калифорнийским городом Норко разгорелся природный пожар Mann Fire.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+23°... +7°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+19°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+19°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+14 °
Влажность:65 %
Давление:758 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей