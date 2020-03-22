Как Киев на 22-й день весны встречал снег (фоторепортаж)
Утром в воскресенье в столице пошел снег.
В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, пошел густой снег.
Как и обещали синоптики накануне, температура в этот день не опускалась ниже нулевой отметки. Однако, несмотря на это, белого цвета стали ветки деревьев, газоны, кое - где тротуары.
Киев внезапно засыпало мокрым снегом (фото, видео)
В столичной горгосадминистрации рассказали, что для борьбы с воскресным снегопадом вывели на улицы города почти сотню единиц спецтехники. Дороги и мосты Киева обрабатывали противогололедными средствами.
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра в столице днем будет от нуля до двух градусов тепла, а ночью ожидается мороз - до шести градусов. Осадков не прогнозируют.
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