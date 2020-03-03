Извержение вулкана в Индонезии привело к закрытию международного аэропорта (фото, видео)

14:54, 3 марта 2020
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Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява и считается одним из самых активных в Индонезии.

Мерапи \ REUTERS
Мерапи \ REUTERS

Один из самых активных вулканов в Индонезии - Мерапи - начал извергаться на острове Ява.

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Как сообщает The Jakarta Post, в связи с этим власти приняли решение временно закрыть международный аэропорт в городе Суракарта.

Вулкан Мерапи выбрасывал пепел и песок на высоту около 6 км. Индонезийская служба по отслеживанию активности вулкана запретила жителям подходить ближе чем на 3 км к вулкану.

Последнее сильное крупное извержение Мерапи произошло в 2010 году, тогда погибли 300 человек, еще около 280 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. До этого одно из самых разрушительных извержений было зафиксировано в 1930 году, когда жертвами стали 1,3 тыс. человек.

Мерапи \ REUTERS
Мерапи \ REUTERS

Вулкан высотой 2,9 тыс. метров расположен на острове Ява около города Джокьякарта и считается одним из самых активных в Индонезии.

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Теги: #Индонезия#вулкан в Индонезии
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