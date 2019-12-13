В Новой Зеландии продолжаются поиски пропавших без вести после извержения вулкана
Тела двух погибших пока не обнаружены.
Новозеландские спасатели смогли вывезти с острова Уайт-Айленд тела шести человек, погибших там при извержении вулкана.
В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана
Тела еще двух погибших пока не обнаружены, их поиски продолжаются, передает Euronews.
Проведение операции осложняется тем, что в ближайшее время извержение может возобновиться. По официальным данным, жертвами стихии стали восемь человек. Более 20 человек по-прежнему остаются в больницах, у большинства из них - серьезные ожоги.
Напомним, в четверг, 12 декабря, полиция Новой Зеландии подтвердила гибель еще двух пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.
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