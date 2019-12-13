В Новой Зеландии продолжаются поиски пропавших без вести после извержения вулкана

Тела двух погибших пока не обнаружены.

Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS

Новозеландские спасатели смогли вывезти с острова Уайт-Айленд тела шести человек, погибших там при извержении вулкана.

Читайте также В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана

Тела еще двух погибших пока не обнаружены, их поиски продолжаются, передает Euronews.

Проведение операции осложняется тем, что в ближайшее время извержение может возобновиться. По официальным данным, жертвами стихии стали восемь человек. Более 20 человек по-прежнему остаются в больницах, у большинства из них - серьезные ожоги.

Напомним, в четверг, 12 декабря, полиция Новой Зеландии подтвердила гибель еще двух пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.