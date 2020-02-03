Февральские +18: на юге Украины зафиксирован температурный рекорд (видео)

10:57, 3 февраля 2020
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От тепла проснулись насекомые, на зеленых полянах заметили даже пчел.

Нашлись даже желающие искупаться / скриншот видео ТСН
Нашлись даже желающие искупаться / скриншот видео ТСН

В Одессе в тени термометр показал рекордные для февраля +18.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 февраля

Как говорится в сюжете ТСН, горожане и туристы потянулись на море. Хоть вода была не теплее 8 градусов, нашлись и желающие окунуться. От тепла проснулись насекомые, на зеленых полянах заметили даже пчел.

А вот в Николаеве, где на выходных было ненамного прохладнее, массово зацвели подснежники. На деревьях пробивается листва.

Сегодня в Украине будет весенняя погода, а уже завтра температура начнет снижаться и к пятнице дойдет до минусовых показателей. Ночью в большинстве областей Украины похолодает до «минус 8».

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