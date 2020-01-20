В Киеве сегодня пройдет небольшой снег, днем температура до +1°
В Киеве сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 января, в Киеве небольшой снег, температура до +1°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 3,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 16:30.
Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине будет пасмурно и без осадков.
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Виргиния, США
-5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-11 °
Влажность:43 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:5 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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