В Киеве сегодня пройдет небольшой снег, днем температура до +1°

08:30, 20 января 2020
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В Киеве сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 января, в Киеве небольшой снег, температура до +1°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -2°. Ветер северо-западный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, 20 января в Украине будет пасмурно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#погода в Киеве
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