Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура днем до +2° (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 января в Украине будет ветрено и без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до -2°. Жителей южных регионов местами ожидает небольшой снег. Ночью температура до -3°, днем до +1°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +2°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре возможен небольшой снег, температура ночью до -2°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.
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- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир0°... -2°
- Запорожье-2°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград-1°... -4°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -2°
- Одесса+1°... -3°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+1°... -1°