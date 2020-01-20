Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура днем до +2° (карта)

08:09, 20 января 2020
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Теплее всего будет в западных областях.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 января в Украине будет ветрено и без осадков.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до -2°. Жителей южных регионов местами ожидает небольшой снег. Ночью температура до -3°, днем до +1°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +2°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре возможен небольшой снег, температура ночью до -2°, днем до +1°.

Прогноз на 20 января / УНИАН
Прогноз на 20 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 января — день Иоанна Крестителя. Считается, что в этот день вся вода, как и на Крещение является святой. Если 20 января в полдень будет ясное солнце — настанет ранняя весна. Если сегодня будет метель, то вся Масленица будет в метелях.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#непогода в Украине
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