Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 19 человек

13:56, 23 декабря 2019
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В четырех больницах Новой Зеландии находятся 14 пострадавших.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 19 человек.

В Новой Зеландии продолжаются поиски пропавших без вести после извержения вулкана

Тела двух жертв до сих пор не найдены, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По сведениям местных СМИ, в четырех больницах Новой Зеландии находятся 14 пострадавших, десять из них остаются в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших

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Теги: #Новая Зеландия#вулкан
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