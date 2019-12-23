Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 19 человек

В четырех больницах Новой Зеландии находятся 14 пострадавших.

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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли 19 человек.

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Тела двух жертв до сих пор не найдены, передает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По сведениям местных СМИ, в четырех больницах Новой Зеландии находятся 14 пострадавших, десять из них остаются в критическом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших.