У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла

17:03, 7 января 2020
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Землетрясение разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Один из домов осел на припаркованные автомобили / REUTERS
Один из домов осел на припаркованные автомобили / REUTERS

У побережья Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Землетрясение, как сообщает Аssociated Press, разрушило дома и вызвало оползни.

Землетрясение разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана. 

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Сообщений о жертвах нет. Впрочем, был нанесен значительный ущерб в городе Гуаника. Например, один из домов рухнул на припаркованные автомобили. Всего пять домов обвалились, но лишь один из них был заселен. Кроме того, почти 30 домов сильно повреждены, а потому и они могут разрушиться. В некоторых районах Пуэрто-Рико после землетрясения отключили электроэнергию.

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Теги: #землетрясение#Пуэрто-Рико
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